I reportages in arrìvo quotidianamente da Buenos Aires, realizzati dagli inviati dei grandi giornali, stanno offrendo al pubblico una storia che potrebbe tranquillamente essere stata inventata e scritta dal genio allucinato di Egdar Allan Poe.L’immagine, reale e realistica, del campione argentino praticamente rinchiuso in una villetta prefabbricata del quartiere “Tigre” addirittura sprovvista di un bagno, salvo un servizio igienico biologico di quelli che vengono montati nei pressi degli stadi, è desolante.. Il segnale di queste difficoltà era palpabile proprio nelle richieste che Diego faceva a chi comunicava con lui attraverso il telefonino o il computer. Dal desiderio irrefrenabile di una pizza alla napoletana alla pretesa di possedere subito un aereo privato sul quale girare il mondo.. Il modo migliore per staccarsi da questa esistenza terrena aggrappati alla coda del sogno che si sta facendo prima che il cuore smetta di battere e il respiro si tramuti in un rantolo finale.il quale interviene in soccorso di un suo “figlio” per interrompere lo strazio e concedergli finalmente il diritto alla pace.. Soprattutto a Diego è stata risparmiata l’ultima umiliazione, abbastanza preventivabile viste le iene che aveva intorno, di un’interdizione legale per motivi di salute mentale con conseguente prigionia in una casa di cura dove, tra chi si crede Napoleone e chi Giulio Cesare, lui avrebbe detto semplicemente la verità e cioè quella di essere Diego Armando Maradona.