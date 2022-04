Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha palato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato tra i neroverdi e l'Atalanta, in programma domenica alle 15 al Mapei: "Affrontiamo una squadra forte che è in salute nonostante il risultato contro il Napoli, immeritato. Hanno fatto una gran partita anche in Europa League".



LA PARTITA - "Meno energie per l'Atalanta? Credo di no, ma spero di sì. Avranno qualche assenza ma hanno recuperato Zapata. Spero di sì perché sono superiori a noi sulla carta, la classifica dice questo".



LE PAROLE DI CARNEVALI - "Non penso al mercato. È giusto che la società faccia i suoi passi, il club sa cosa fare. Ha fatto quattro nomi, ma credo ce ne siano anche di più bravi in questa squadra. Fa parte del gioco e dovremo essere maturi, non si può comandare l'esterno. Tutto ciò deve essere stimolo, non destabilizzarci".