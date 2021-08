Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Hellas Verona."Il ritiro è stato molto positivo, anche l'ultima amichevole è stata approcciata bene contro una squadra importante. Stiamo crescendo, siamo dove dovevamo essere e siamo pronti per l'inizio del campionato. Abbiamo margini di crescita, stiamo abbastanza bene"."Il primo è quello di dare continuità a ciò che è stato fatto negli anni precedenti. Fermo restando che ogni stagione è diversa da un'altra. Abbiamo giocatori nuovi ma vogliamo confermarci. Questo è molto difficile. Qualche giocatore non c'è più e cambiano gli interpreti. Poi anche l'allenatore è diverso. Ripartiamo da basi solide, non conoscevo Di Francesco ma è passato da qui e ha fatto grandi cose. Domani sarà un avversario, anche l'Hellas ha cambiato tecnico ma gli interpreti saranno quasi gli stessi"."Il Verona sarà un ostacolo doppio, rispetto alla scorsa stagione ci sarà il pubblico e questo farà la differenza. Speriamo che possa esserci tutto l'anno. Sarà uno stimolo in più per noi, troveremo una squadra che vorrà far vedere di essere al top davanti ai propri tifosi. L'Hellas ha le armi per metterci in difficoltà e individualità importanti. Conosciamo i loro giocatori, rispetto molto i nostri avversari. Dovremo essere bravi a difenderci, poi attaccheremo e dovremo sfruttare le nostre occasioni"."A parte chi non si è allenato negli ultimi giorni non ci sarà Kyriakopoulos squalificato e neanche Bourabia. Spero che rientri nella prossima. Non ci sarà neanche Berardi che ha preso una botta al piede".