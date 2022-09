Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di Radio 24 parlando del suo ex attaccante Giacomo Raspadori: "È la dimostrazione delle sue qualità, per me non c'è nulla di nuovo, non parlerei di esplosione per i gol in Nazionale e in Champions, è la conferma di quanto ha fatto. Ora sta dimostrando le sue qualità in Champions e in Nazionale. Paragone con Paolo Rossi? No, non ci vedo le stesse caratteristiche. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, la percezione era che fosse una gran persona, un professionista, e Giacomo lo è ma in campo mi sembrano giocatori diversi".