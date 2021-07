Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn per Italia e Spagna, ha concesso un'intervista a Il Corriere della Sera in vista della prima stagione del campionato di Serie A nella quale la piattaforma streaming trasmetterà tutte le partite del massimo campionato, 7 delle quali in esclusiva: "In questi anni abbiamo fatto importanti investimenti per ottimizzare la piattaforma in modo da evitare ogni tipo di problema che potesse presentarsi alla fonte. Inoltre, stiamo dialogando con tutti i principali service provider del nostro Paese e stiamo collaborando con loro per raggiungere i migliori risultati. Gli investimenti che stiamo continuando a fare dal punto di vista tecnologico hanno come obiettivo quello di sviluppare una serie di soluzioni che permetteranno di migliorare ulteriormente la qualità di visione degli eventi sportivi in streaming. Eventi che sono caratterizzati da importanti volumi di traffico generati nel momento in cui un numero elevato di spettatori effettua l’accesso ai sistemi simultaneamente".



Diquattro ha detto poi la sua sull'ipotesi dello "spezzatino", la spalmatura delle 10 partite di Serie A in altrettanti slot, recentemente ritirata dai club che l'avevano sottoposta in Lega: "La programmazione delle partite è competenza della Lega calcio che infatti ha deciso per confermare l’assetto dell’anno scorso. L’orario differito riprendeva uno schema adottato da altre leghe come la Liga spagnola per valorizzare ogni singolo evento. In tutti i casi, la nostra rete è in grado di sostenere la contemporaneità degli eventi. Cosa che accadrà a fine anno quando ci sarà bisogno che tutte le partite si svolgano in contemporanea".