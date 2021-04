Carlo Picco, direttore dell'ASL di Torino, è stato contattato da Calcio Napoli 24 Live in merito alla sfida di domani tra Juventus e Napoli, recupero della terza giornata del girone d'andata. Queste le parole del professor Picco: "Al momento la partita non è a rischio, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo juventino". In casa Juve, al momento, ci sono Bonucci e Demiral positivi, con un terzo tesserato debolmente positivo.