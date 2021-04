Sono in miglioramento le condizioni di salute di Daniele De Rossi, ricoverato nella giornata di ieri allo "Spallanzani" di Roma per l'insorgere di una polmonite interstiziale bilaterale conseguenza del suo contagio al Covid-19, contratto in occasione degli ultimi impegni della nazionale italiana.



A fare il punto, a Radio Kiss Kiss, è stato il professor Francesco Vaia, Direttore Sanitario dello "Spallanzani": "L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti".