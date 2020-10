Rebus in casa Roma riguardo il direttore sportivo. Dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi, ad opera della vecchia società, il club giallorosso ha iniziato questa stagione senza questa figura dirigenziale. La scelta del prossimo ds passa per il nuovo proprietario Friedkin, che avrebbe messo gli occhi su Fabio Paratici. Ma in attesa dell’assemblea dei soci della Juventus che potrebbe confermare il cambio di ds, con la "promozione" di Federico Cherubini, i betting analyst strizzano l'occhio a Ralf Rangnick. I bookmaker conoscono bene il corteggiamento nei mesi scorsi dell'ex allenatore e direttore sportivo del Lipsia e non hanno perso tempo nell'aprire una scommessa riguardo il suo approdo nella Capitale. L'ipotesi, offerta a 3,00, appare molto concreta a conferma delle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna che legano Rangnick al club giallorosso come primo della lista.