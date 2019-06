Miguel Angel Gil Marin, consigliere delegato dell'Atletico Madrid, ha svelato quella che sarà la prossima destinazione dell'attaccante francese Antoine Griezmann. In occasione di un evento pubblico nella capitale spagnolo, incalzato dai presenti, ha dichiarato: “Ho ben presente quello che sarà il suo futuro: giocherà nel Barcellona, è una questione definita da marzo”. Nei giorni scorsi il calciatore transalpino aveva risposto in maniera evasiva sull'argomento ed erano circolate contestualmente indiscrezioni circa un inserimento last minute del Paris Saint Germain. Invece, un anno dopo aver rifiutato l'offerta dei blaugrana per restare nella squadra di Simeone, Griezmann è pronto ad affiancare Leo Messi in un attacco che a Barcellona fa già sognare.