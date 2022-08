Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Galatasaray, racconta un retroscena relativo a Dries Mertens, ex attaccante del Napoli e nuovo acquisto (a parametro zero) del club turco: "La Juventus ha offerto a Mertens 5 milioni netti, l'ho visto con i miei stessi occhi. C'è però rivalità tra il Napoli e i bianconeri, e lui non voleva chiudere la carriera a Torino".