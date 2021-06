La Lega Serie B comunica l’adesione, da parte di Helbiz Media, all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite della Serie BKT per il triennio 2021-2024.



La partecipazione è relativa al pacchetto piattaforme internet/mobile.



Dopo l’adesione all’offerta di aprile di Sky, e ora quella di Helbiz Media, potranno aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori con l’obiettivo di rendere lo spettacolo Serie BKT sempre più fruibile attraverso diversi dispositivi e grazie a un’ampia facoltà

di scelta.



Intanto, nella giornata di ieri, 8 giugno, l’Assemblea della Lega Serie B ha deliberato il conferimento sempre a Helbiz Media dell’incarico per la commercializzazione in esclusiva dei diritti audiovisivi internazionali 2021-2024 della Serie BKT, a ulteriore dimostrazione dell’interesse del mercato per un prodotto giudicato affidabile e di qualità.