che questa pandemia coronavirus ci ha lasciato in ereditàn business quasi miliardario, ma messo in crisi dallo stop imposto dal virus che ha anchesia per i mancati pagamenti relativi all'ultima tranche di questa annata, sia per i piani di sviluppo del prossimo triennio 21-24. In mezzo?di trasmettere almeno in parte le partite iniziali di questa ripresae quindi fuori dal contesto della Legge Melandri.Se per quanto riguarda Sky(la cui garanzia era già stata comunque escussa dai club che avevano anche portato l'azienda di Comcast in tribunale) oggi dovrebbe essereche avevano chiesto alla Lega Calcio più tempo e dilazionamento dei pagamenti per la mancata ripresa.che la gran parte dei club si è già impegnata per ottenere linee di credito per le spese attive.del presente, quelli del triennio 18-21 è quindi in dirittura d'arrivo, ma si sta facendo sempre più incandescente quella, i cui bandi verranno pubblicati ad ottobre e che riguardano le annatSecondo il Corriere dello Sport(che non esclude altri ricorsi) e che apriva al network alla possibilità di presentare offerte non solo per i diritti tv satellitari, ma anche per quelli internet. Sky stava progettando una superofferta per ottenere il pacchetto completo in esclusiva, ma il giudizio del CdS glielo vieta eLa Lega Calcio apre quindi ad altri competitors perché il rischio di incassare meno dello scorso triennio si fa sempre più concreto.Progetti futuri che verranno rimandati ad ottobre. Oggi c'è un'altra urgenza da sbrigare ed è quella della richiesta del Ministro Spadafora dIn sostanza il Ministro allo Sport chiede che Sky e Dazn concedano alla Rai di trasmettere,alcune partite in chiaro per "venire incontro al paese" e garantire un servizio essenziale. La battaglia è aperta e servirà un ricco lavoro di mediazione fra le parti in tempi che appiano sempre più risicati. Inoltre servirà una deroga normativa alla Legge Melandri che Spadafora non ha ancora neanche abbozzato.