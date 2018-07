Con molta probabilità ci sarà bisogno di un doppio abbonamento per vedere la Juventus di Cristiano Ronaldo in Serie A la prossima stagione. Insieme a Sky, infatti, anche Perform si è aggiudicato i diritti per il prossimo campionato italiano. DAZN (la piattaforma on-line lanciata dal gruppo inglese) ha i diritti per trasmettere tre partite in esclusiva ogni settimana. Le partite che Perform si è aggiudicata sono quelle della domenica (quella delle 12.30 più una delle 15) oltre all'anticipo serale del sabato che si gioca alle 20.45.



Come riporta Tuttosport proprio il match serale del sabato è quello in cui la Juve gioca più assiduamente, specialmente prima dei match di Champions League. In questo momento l'unico modo per vedere la Juve e CR7 il sabato sera è l'abbonamento a DAZN anche perché fonti Perform fanno sapere di non aver intenzione di stringere accordi con Sky per la cessione dei diritti. DAZN, semmai, sta cercando altri acquirenti per le piattaforme on-line. Tim, Vodafone e Fastweb potrebbero permettere di ampliare la visibilità dei tre incontri che Perform si è aggiudicata per i prossimi tre anni.