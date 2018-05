Era attesa da tutti i club di Serie A e non solo la sentenza del tribunale di Milano sul ricorso presentato da Sky sulla questione legata alla concessione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 che la Lega Serie A aveva concesso al broadcaster spagnolo Mediapro. E la sentenza, che impone l'annullamento del bando, rischia di complicare e non poco i programmi sia della Lega Calcio che di tutti i club del nostro campionato che rischiano di dover chiudere i propri bilanci senza la certezza degli incassi derivanti dai diritti tv.



Il tribunale di Milano ha infatti confermato la sospensione del bando per i diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo quindi le istanze presentate Sky. Secondo quanto riportato da Repubblica, il giudice Claudio Marangoni ha stabilito che il bando va annullato perché non era correttamente formulato e in particolare ha riscontrato violazioni dei principi antitrust. Secondo il giudice del Tribunale di Milano che ha esaminato il ricorso presentato da Sky, Mediapro ha responsabilità editoriale e questo genera problematicità nei pacchetti.



MALAGÒ: 'ENTRO IL 22 MAGGIO LA FIDEJUSSIONE' - Il presidente del Coni e commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, ha commentato all'Ansa: "La scadenza del 22 maggio per la presentazione della fidejussione da parte di Mediapro vale ancora, oggi più che mai. Conosciamo la sentenza, ma dobbiamo ancora leggere il dispositivo. Ho parlato con il vice commissario Paolo Nicoletti, in contatto con l'avvocato della Lega: ci devono mandare l'interpretazione, se la sospensiva è totale o parziale e in base a quello faremo delle considerazioni".