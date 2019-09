Lunedì 14 ottobre sarà una giornata calda per il calcio italiano. I club di Serie A si riuniscono nell'assemblea di Lega e voteranno se accettare o meno l'offerta di Mediapro da 1,3 miliardi di euro all'anno per i diritti televisivi del triennio 2021-2024. Ieri a Milano c'è stato un incontro positivo tra i vertici del gruppo spagnolo, Roures e Benet, il presidente Micciché e l'ad De Siervo. Secondo il Corriere della Sera, Mediapro ha promesso di inviare con sufficiente anticipo la bozza di accordo. In settimana la Lega aveva chiesto al ministro dello Sport, Spadafora di modificare la Legge Melandri per rendere più veloce e meno tortuoso il processo di vendita dei diritti tv, specie quelli esteri.