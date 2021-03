L'ennesimo nulla di fatto. Nemmeno l'approdo del presidente del Torino Urbano Cairo nel fronte dei favorevoli all'offerta di Dazn ha partorito la svolta tanto attesa, nell'Assemblea di Lega andata in scena questo pomeriggio, per l'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024. La scadenza dell'attuale bando, fissata per il prossimo 29 marzo, si avvicina sempre più ma i dirigenti dei 20 club di Serie A non riescono a trovare una posizione condivisa, rischiando di rimettere di nuovo tutto in discussione.



Nella votazione di oggi, il numero delle società a favore di Dazn non ha superato quota 11 (Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Udinese e Torino) - il quorum è fissato in 14 - con 8 (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia) che si sono astenute e il Cagliari che ha abbandonato al momento di esprimere la propria preferenza. A impedire la fumata bianca la posizione di oltranzismo portata avanti soprattutto dai presidenti di Genoa e Samp Preziosi e Ferrero, che anche nelle scorse ore hanno chiesto ulteriori garanzie a Dazn sulla copertura del segnale e che continuano a preferire la proposta di Sky. Le parti si aggiorneranno venerdì in una nuova assemblea.