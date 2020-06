Il Consiglio di Stato ribalta il verdetto del Tar. E per Sky torna il problema. Andiamo con ordine: nel 2018 Sky acquista la piattaforma R2, su cui girava Mediaset Premium. Dopo l'accordo, Sky sbarcò sul digitale terrestre. Nell'aprile 2019 Sky abbandonò la piattaforma, ma l'Antitrust - che intanto aveva puntato la lente di ingrandimento - ha ritenuto che l'operazione avesse già 'generato effetti anticoncorrenziali', imponendo a Sky il divieto di prodotti e canali in esclusiva su Iptv.



Per Sky, dunque, torna il divieto di esclusive sul canale internet: nella prossima asta dei diritti tv - come riporta Il Sole 24 Ore - non sarà possibile replicare lo schema attuale con Sky e Dazn che si spartiscono le 10 partite settimanali.