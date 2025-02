Diritti tv, Italia lontana dall'Inghilterra: l'ultima della Premier incassa il 41% in più dell'Inter. Tutte le cifre

AFP via Getty Images

Senza storia. La Premier League continua a dettare legge sul fronte diritti tv. La Lega inglese più importante - scrive Calcio e Finanza - ha svelato le cifre ufficiali legate alla distribuzione delle entrate da diritti audiovisivi per la stagione 2023-24, nella quale sono stati distribuiti ai club ricavi per complessivi 3,7 miliardi di euro, con uno storico sorpasso dei diritti tv internazionali rispetto a quelli nazionali (1,75 miliardi a livello internazionali rispetto agli 1,73 miliardi dai broadcaster nazionali).

Se consideriamo il nostro campionatoAl quarto posto la Roma con 71,4, poi Napoli con 66,9. Seguono la Lazio, sesta con 66,8, Atalanta settima con 60,4, Fiorentina ottava con 59,4, Bologna nono con 56,2, chiude la top ten il Genoa con 474. Seguono Torino con 47,3, Lecce 40,1, Udinese 39, Verona 38,4, Cagliari 37, Sassuolo 35,8, Monza 35,3, Empoli 32,9, Salernitana 31,6 e Frosinone, che chiude con 31,4.Come scrive Calcio e Finanza , in base all’ultima modifica, la Legge Melandri (che regolamenta la suddivisione delle entrate) attualmente prevede che i ricavi dei diritti tv debbano essere così distribuiti tra i club di Serie A:

-50% in parti uguali tra tutti i club;-28% in base ai risultati sportivi (11,2% legata alla classifica dell’ultimo campionato, 2,80% legata ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% sui risultati degli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo, 4,67% legata ai risultati storici);-22% in base al radicamento sociale (8,36% audience tv, 12,54 % spettatori allo stadio e 1,10% minutaggio dei giovani).In Premier League i numeri sono decisamente diversi.. Nella top ten ci sono: Manchester City, primo con 228,4, Arsenal, secondo con 227,9, Liverpool, terzo con 222, Tottenham, quarto con 213,7, Aston Villa, quinto con 210, 9, poi Chelsea (206,7), Manchester United (202,8), Newcastle (200,9), West Ham (191,4) e Crystal Palace (181,4).

Anche la Premier divide i propri ricavi tra i club mettendo sul tavolo una serie di fattori.. Solo dalla parte uguale distribuita per i diritti tv internazionali, i club inglesi incassano più di quelli italiani a livello complessivo.