Una differenza a dir poco impressionante che mostra in maniera plastica l'abisso traNella giornata odierna è stata resa nota la classifica del nostro campionato in base alle entrate da diritti tv nella stagione 2021/22. L', prima con incassi pari ain Inghilterra sarebbe... ultima, stando ai dati del 2020/21. Due anni fa infatti loha potuto contare su introiti pari arisultando fanalino di coda in questa graduatoria, dominata dal(quasi 100 milioni in più dei nerazzurri).- Il paragone è davvero impietoso e naturalmente tale distanza si riflette sulla capacità dei nostri club di competere sul mercato (e in campo) con le formazioni d'Oltremanica. Non è quindi un caso se il Newcastle sia riuscito a vincere la corsa per Botman ai danni del Milan, il cui CEOnelle scorse settimane ha dichiarato cheSe aggiungiamo il ritardo in termini di stadi, e quindi di ricavi consistenti e possibili solo con strutture moderne, si comprende bene quanto i club italiani siano indietro e costretti a inseguire senza peraltro averne i mezzi. Per usare le parole del presidente rossoneroil nostro calcio si trova intrappolato in un circolo vizioso ed evidentemente non al passo coi tempi.