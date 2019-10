Le riserve su Mediapro saranno sciolte il 21 ottobre, giorno in cui l’assemblea dei 20 club di Serie A si dovrà esprimere in merito all’offerta del gruppo spagnolo da 1,3 miliardi di euro annui per i diritti tv 2021-2024 e alla partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega. Ieri nel corso del Consiglio Marco Bogarelli ha presentato per conto del gruppo di Roures il business plan e i contorni della proposta. Sempre secondo il Corriere della Sera, il nodo legato alle garanzie bancarie verrebbe risolto con il pagamento di anticipi da parte di Mediapro.