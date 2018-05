Pasquale Guarro, inviato in Lega

Dopo il nulla di fatto dell'assemblea di settimana scorsa, i club di Serie A si sono ritrovati questo pomeriggio presso la Lega di via Allegri per affrontare il tema dell'assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio. Le 17 società aventi diritto di voto hanno deciso all'unanimità di rescindere il contratto con Mediapro, dopo i problemi degli ultimi mesi.



