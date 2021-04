A pochi giorni dalla diffusione di un nuovo bando per l'assegnazione del pacchetto 2 dei diritti tv per il triennio 2021/2024, Sky Sport ha preso posizione, in maniera decisamente critica: "E' chiaramente un pacchetto privo di elevato interesse per gli utenti, si tratta di un’offerta insufficiente che non è alternativa né complementare" a quella di Dazn, che ha acquisito invece i pacchetti 1 e 3 (dieci gare a giornata, delle quali sette in esclusiva).



In occasione del precedente bando, l'emittente del gruppo Comcast aveva presentato un'offerta di 87,5 milioni di euro per la trasmissione delle restanti 3 partite, in co-esclusiva. Le aspettative della Lega Serie A, che confida in un'asta al rialzo grazie all'inserimento di realtà come Mediaset e Discovery, sono molto più ambiziose e confida di arrivare ad incassare fino a 150 milioni. E' bene ricordare come Sky abbia presentato la scorsa settimana un ricorso contro l'assegnazione dei pacchetti 1 e 3 a Dazn, concedendole una posizione di monopolio; l'udienza è prevista per il prossimo 5 maggio, due giorni prima della scadenza del bando per il pacchetto 2.