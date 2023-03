La classifica per valore medio

Una recente indagine sul valore del mercato europeo dei diritti audiovisivi. Secondo lo Sports Business Institute di Barcellona, la massima serie britannica ha superato, nell’anno finanziario 2021,(al 1° posto assoluto nell’analisi delle 17 top european football leagues).(meno della metà del valore del campionato UK), seguita, sul gradino più basso del podio, dalla. Latedesca,. Fortemente distanziata è la, nonostante la presenza del brand Paris Saint-Germain (la “torta” dei diritti vale nel complesso non più di).troviamo, a sorpresa, la, già da alcuni anni in forte crescita., mentre ilè il primo campionato di calcio europeo al di sotto dei 100 milioni di euro (in termini di valori assoluti). L’olandese è, mentre l. Seguono la Danimarca (11ª/41 mln) la Svezia (12ª/34 mln), l’Austria (13ª/28 mln), la Scozia (14ª/27 mln), la Norvegia (15ª/26 mln) e la Grecia (16ª/24 mln). La Svizzera (con la sua “Super League”) è il fanalino di coda: 17ª ad appena 23 mln di euro.Il peso dei diritti audiovisivi, nel calcio moderno, è sempre più preponderante. Da diversi anni, infatti, sono la punta nella piramide dei ricavi. Soprattutto in Italia sono il “salvagente” dell’intero sistema calcistico (insieme al players trading e ai ricavi commerciali).rispetto a qualsiasi altro campionato di calcio europeo., mentre latransalpina si ferma al 5° con una “media valore” pari a 27 milioni di euro.Seguono la, il(7°/11 milioni), il(8°/5 milioni), l’(9ª/4,3 milioni) e la(10ª/3,4 milioni). All’ultimo posto (il 17°) il massimo campionato norvegese (appena 1,7 milioni di euro per club). L’Elite Serien, dal 1937, assegna il titolo di campione di Norvegia: il Rosenborg è il club più titolato con 26 scudetti, mentre il Molde FK è il campione in carica.Anche in questa speciale classifica. Il format più importante (la Süper Lig), al 6° posto assoluto, prevede 19 squadre professionistiche, con marchi storici del calibro di Galatasaray (leader della classifica provvisoria 2022/23), Besiktas, Fenerbahçe e Trabzonspor.