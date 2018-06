Gaetano Micciché, presidente della Lega di Serie A, parla dopo l'assegnazione dei diritti tv a Sky e Perform: "Fondamentale è che ripartirà '90° minuto', siamo riusciti a ottenere maggiore elasticità dei soggetti aggiudicatari. Avevo chiamato il dg della Rai per comunicarglielo, '90° minuto' per i prossimi tre anni andrà in onda. Embargo per il sabato sera alla Rai? Quello resta. Quanto fatto nelle ultime settimane è di grande rilievo per il calcio italiano, stiamo parlando di tante persone e dunque di occupazione, di PIL, di potenzialità future e dunque di future occupazioni in tutte le parti del nostro Paese"