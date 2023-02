Niente da fare per la Serie A: l'attuale bando non sarà rivisto, i diritti tv del massimo campionato rimarranno in scadenza al 30 giugno 2024. L'Aula del Senato ha approvato l’emendamento del Governo che sopprime, all’articolo 16 del Dl milleproroghe, la possibilità di estendere fino a 5 anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi (tra cui quelli del calcio con Sky e DAZN).



La possibilità era stata introdotta con un emendamento a prima firma di Claudio Lotito (Forza Italia e presidente della Lazio), riformulato nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Con il Dl Aiuti quater è stata introdotta per il futuro l’estensione dei contratti di licenza da 3 anni come attualmente previsto a 5 anni.



L'emendamento per sopprimere la possibilità di estendere la durata dei tv è passato con larghissima maggioranza: 158 sì, 3 no e 3 astensioni. E' stata approvata contestualmente ad una parte di emendamento a prima firma Alessandra Maiorino (M5S) di identico contenuto.