Ancora un nulla di fatto dall'assemblea in Lega Serie A sui diritti tv. Dopo l'incontro-fiume di ieri, questa mattina i dirigenti dei club del massimo campionato si sono ritrovati poco dopo le 8 nella sede di via Rosellini a Milano per decidere sulla risoluzione del contratto con Mediapro.



NULLA DI FATTO - Ieri 11 società su 17 (le retrocesse non votano sull'argomento) si erano espresse a favore della delibera, mentre i voti necessari sono 12. Anche questa mattina non si è arrivati al numero necessario, con 10 voti a favore, cinque astenuti e due assenti (Chievo e Lazio). Il Genoa, che ieri aveva votato a favore, oggi non si è espresso.