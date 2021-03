Fumata nera per quanto riguarda l'assegnazione delle 3 partite di Serie A a Sky. Non è stato raggiunto il quorum dei 14 voti (solo 13 favorevoli), servirà ora un nuovo bando per il pacchetto dei 3 match in coabitazione con Dazn. Possibile l'ingresso in scena di nuovi pretendenti (Amazon e Mediaset)



DA ASSEGNARE IL PACCHETTO 2 - La partita per i diritti tv non è ancora finita. Dopo l’assegnazione a DAZN per 840 milioni a stagione dei pacchetti 1 e 3 per trasmettere rispettivamente 7 gare a giornata in esclusiva e 3 in co-esclusiva fino al 2024, resta ancora da assegnare il pacchetto 2 (contenente le 3 gare da trasmettere in co-esclusiva con DAZN in ogni turno).



L'OFFERTA DI SKY E IL RIFIUTO - Per questo pacchetto, Sky aveva offerto nelle scorse settimane 70 milioni a stagione. L'assemblea dei club, con tutte le società collegate in conference-call., ha sancito l'inadeguatezza dell'offerta del colosso australiano. Resta tutto in ballo.