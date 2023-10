Oggi alle 11.30 negli uffici milanesi della Lega i club sono chiamati a decidere se accettare o meno la proposta di Dazn-Sky, che hanno messo sul tavolo 900 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.Settimana scorsa spingevano per i fondi Milan, Napoli, Fiorentina, Roma, Bologna, Juventus e Salernitana.Come riporta il Corriere della Sera Sky ha messo sul piattoA questa cifra si aggiunge una componente variabile, legata all’andamento degli abbonamenti, che la piattaforma illustrerà oggi ai presidenti. Secondo indiscrezioni, il meccanismo prevede che Dazn spartisca al 50% con i club gli incassi che oltrepassano una soglia tuttora oggetto di trattativa, senza alcun limite massimo. Stando ad alcune simulazioni, la condivisione potrebbe portare nelle casse della serie A fino a un miliardo di introiti aggiuntivi nell’arco del quinquennio, qualora Dazn dovesse aumentare gli abbonati a un ritmo medio del 12% annuo, superando i 3 milioni di clienti entro la fine del ciclo. La nuova legge sulla pirateria, e l’effetto deterrente delle sanzioni più severe, potrebbero contribuire all’accelerazione.perché coinvolge i club in un progetto d’impresa per valorizzare il calcio italiano, condividendone i risultati ma non i rischi.Se i club di Serie A non dovessero accettare la proposta di Dazn e Sky (Mediaset, che voleva una partita in chiaro, è fuori da giochi),Per sostenere il progetto si sarebbero fatti avanti, fra gli altri, i fondi di private equity Carlyle, Advent, Oaktree e il fondo sovrano saudita Pif. Possibile anche una terza ipotesi: un nuovo bando che permetta di valutare nello stesso momento offerte delle tv e dei fondi, ma al momento è un'opzione poco percorribile.