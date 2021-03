La Lega serie A ha respinta l'offerta di Sky di 70 milioni di euro a stagione per trasmissione, il co-esclusiva con Dazn, di tre partite per ogni giornata di campionato per il triennio 2021/2024: servivano almeno 14 voti favorevoli su 20 perché la proposta venisse accettata, ne sono arrivati invece solo 13.



Tra i 13 voti favorevoli alla proposta di Sky c'era anche quello del Torino. Ora, per l pacchetto delle tre partite in coesclusiva con Dazn, si procederà a un nuovo bando in cui potrebbero rientrare anche Amazon e Mediaset.