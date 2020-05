Laripartirà ufficialmente il 20 giugno e con essa si rimetterà in moto tutto il sistema economico che gira attorno al mondo del calcio.ovvero sbrogliare la difficilissima matassa deiprima ancora di poter ipotizzare la trasmissione in chiaro di diretta gol proposta dal ministro Spadafora.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la minaccia più importante fatta dalla Lega Serie A è rivolta a Sky, che ancora non ha saldato (e non vuole farlo) l'ultima tranche dei diritti tv per questa stagione che vale per i club 130 milioni di euro.Se la tv tarderà ancora a saldare l’ultima rata la Lega Serie A non solo è pronta a richiedereSky ha pagato per l'83% delle gare e ne sono state disputate il 68%. Quando si arriverà a quel fatidico 83% di partite giocate se non ci sarà il bonifico la Lega non trasmetterà più il segnale in diretta.C'è di più, perché secondo la Gazzetta dello Sport ​la battaglia legale tra Lega e tv rischia di aprirsi anche con. Se durante la prossima settimana i due licenziatari non presenteranno una lettera impegnativa di pagamento, scatterà il decreto ingiuntivo anche per loro.