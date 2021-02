sul tavolo nella riunione di Lega serie A che si terrà oggi, rigorosamente in videoconferenza anche a causa della positività al Covid dei dirigenti dell’Inter.L’assemblea, come riferito da La Repubblica, è divisa:: vorrebbero che prima l’assemblea si esprima sulla costituzione di una nuova media company partecipata da fondi di investimento, pronti a elargire alle società in crisi 1,7 miliardi.Sky e Dazn intanto si danno battaglia. Il canale satellitare ha contestato l’accordo Dazn-Tim: “L’accordo sottoscritto da Dazn con Tim è critico per il principio della concorrenza. Nell’interesse dei tifosi è importante che la serie A sia distribuita su tutte le piattaforme”. Dazn replica che il passaggio allo streaming “rappresenterebbe un’importante occasione per l’apertura del mercato della Pay tv e sarebbe occasione per accelerare digitalizzazione del Paese”. Poi la stoccata a Sky: “Il mercato del calcio è storicamente caratterizzato da un soggetto dominante”.Intanto a complicare la vicenda si è inserita l’offerta tardiva presentata da Eleven Sports: 110 milioni all’anno per realizzare un canale di Lega, che potrebbe affiancare la copertura di Sky.