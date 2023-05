10+3+3 - La formula attuale, con tre partite in co-esclusiva e tre possibili anche su OTT 6+3+1: le prime 9 (6+3) non in esclusiva (ipotesi Sky e Dazn) mentre la 10a, la partita del sabato sera, in esclusiva pay tv, OTT o in chiaro (per attirare Amazon, Discovery, ma anche Rai e Mediaset) 9+1 gara: quella del sabato sera concess a pay tv, OTT o in chiaro (Amazon, Discovery, Rai o Mediaset) 8+2 gare (potenzialmente Sky e Dazn) 7+3 gare (potenzialmente Sky e Dazn) Modello spagnolo: 5+5 gare divise fra due operati per 35 giornate) + 3 turni interi concessi in esclusiva ad altra emittente (Amazon, Rai, Mediaset, Discovery) 10+10 tutte in co-esclusiva (ipotesi Sky e Dazn) (9+9)+ 1: le 9 partite da considerarsi in co-esclusiva (Sky e Dazn) e la singola, quella del sabato sera in esclusiva per pay tv, OTT o in chiaro (Amazon, Discovery, Rai e Mediaset)

La Legan un'assemblea che il presidente Casini ha definito "epocale" per la svolta che è finalmente arrivata, ha approvato all'unanimità il bando per la concessione deiper le stagioni che potranno andare dal. Sí perchè la novità più importante è stato proprio la possibilitá di portare fino a 5 gli anni di concessione delle licenze tv con bendifferenti che hanno l'obiettivo di invogliare il mercato ad investire.Mercato che oggi vedeco-partecipanti, ma che con questo bando potrebbe portare ad investire anche piattaforme com(Eurosport) o(Prime), ma anche le tv in chiaro come Rai, Mediaset o La7.L'amministratore delegatoha confermato incomplessivi la cifra minima che la Lega si è prefissata di incassare sul triennio. L'incasso minimo aumentarà del 10% se si andrà su base quadriennale e di un ulteriore 10% sui 5 anni. Sono cifre medie collettive (dei vari pacchetti) che, se raggiunte, non permetterranno alla Serie A di dire di no e di rifiutare le offerte ricevute. Difficilmente in passato si è arrivati al target (era 1,150 per il triennio 2021-24) e di conseguenza, al di sotto delle cifre, l'assemblea sarà libera di accettare o meno.Ma come funziona il nuovo bando? Sonoprevisti dalla Lega nella sua "prima matrioska" che non prevede nè l'ingresso diesterni (finanziatori o soci) che rivendendo il prodotto rappresenterebbero il secondo step o seconda Matrioska), nè la creazione di unproprio (terza Matrioska) tramite cui rivendere il segnale. Esclusive, coesclusive, singole partite, saturday night, e via dicendo, ecco cosa comprende ogni pacchetto.