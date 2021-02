Sono giorni decisivi per i diritti televisivi del campionato di calcio per il prossimo triennio 2021-2024. Dopo che l'apertura delle buste non aveva garantito il 1 miliardo e 150 milioni di euro all'anno richiesto, la Lega Serie A ha avviato le trattative private con i broadcaster.



Ieri in un hotel di Milano l'amministratore delegato De Siervo insieme a Lotito (Lazio), De Laurentiis (Napoli), Ferrero (Sampdoria), Capellini (Inter) e Campoccia (Udinese) ha incontrato i rappresentati di Dazn e Sky. Quest'ultima ha rilanciato ma, sempre secondo il Corriere della Sera, resta in svantaggio rispetto a Dazn.



Eurosport non ha partecipato, mentre è stata giudicata inammissibile Mediapro. Le nuove proposte, che secondo indiscrezioni si sono avvicinate all'attuale valore da 973 milioni di euro all'anno, verranno esaminate lunedì dai presidenti delle squadre di Serie A. In caso di bocciature delle nuove offerte, si passerà al bando per intermediari e se ci fosse un'altra fumata nera a quello per i partner del canale della Lega.