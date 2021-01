Arrivano importanti aggiornamenti da Palazzo Parigi, hotel nel centro di Milano, sul fronte diritti tv di Serie A per il triennio 2021-24. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore oggi sono state aperte le buste e non sono mancate le sorprese: ​la griglia di partenza si delinea con Dazn (da sola e senza Tim) e Sky Italia (più indietro) sul fronte broadcaster con offerte su quasi tutti i pacchetti; la stessa Sky e Infront per il canale della Lega. ​Nessuna proposta da parte di Amazon. L'assemblea dei presidenti di Serie A è iniziata alle 14.20. Tutti presenti tranne Benevento. Nessuna offerta al momento è soddisfacente, si andrà per trattative private. ​La Lega Serie A punta ad incassare 1,15 miliardi di euro a stagione, con un incremento di quasi 200 milioni rispetto al triennio precedente.