Niente sconti o dilazioni a Sky sui pagamenti per i diritti tv. E' questa la delibera unanime con cui i club di Serie A, riporta Ansa, hanno dato mandato alla Lega di rispondere alla lettera della pay tv, che chiedeva per l'appunto uno sconto la cui entità dipendesse dalla ripresa o meno del campionato, sospeso per il coronavirus, e una dilazione dei pagamenti fino al ritorno in campo. Sky e Dazn hanno finora versato cinque delle sei rate per i 973 milioni di euro annuali per i diritti tv (780 Sky, 193 Dazn), manca l'ultima rata da circa 162 milioni da versare entro l'1 maggio. Ai 973 milioni delle due tv, si aggiungono i 230 pagati da Img per i diritti tv internazionali.



Fonti Sky, comunque, sottolineano che la lettera si inserisce in un dialogo costruttivo con la Lega, per proseguire nella ricerca di una soluzione utile a entrambe le parti in vista delle prossime scadenze.