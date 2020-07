I numeri non tornano. Sky si ritrova a fare i conti con una perdita sensibile di spettatori. Il Corriere della Sera oggi in edicola racconta la situazione: se nell’undicesimo turno di A gli spettatori delle sette partite furono complessivamente 6 milioni, nello scorso week-end sono stati 3 milioni e mezzo. E ancora: nell’era del pre Covid (dalla 18ª alla 24ª giornata ad esempio) su Sky l’ascolto medio cumulato di un turno di campionato fu 6 milioni e mezzo di telespettatori, scivolati a 4 milioni negli ultimi quindici giorni (ovvero dalla 27ª alla 30ª giornata).Intanto il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Confindustria del pallone con l’ingiunzione a Sky di pagare 102.794.888 euro dopo che non aveva versato l’ultima rata dei diritti tv della stagione 2019-20.e successivamente potranno trascorrerne altri 90 prima che venga fissata un’udienza.Poiché i tempi per completare l’iter giudiziario si prevedono lunghi (fra fine anno e inizio 2021),. Anzi il presidente Paolo Dal Pino è impegnato a valutare le offerte dei fondi. Qualora la Lega si trasformasse in una media company, l’ipotesi canale auto-prodotto tornerebbe d’attualità.