Una scelta delicata, probabilmente storica. E per questo motivo, da prendere dopo averci riflettuto con attenzione. Slitta ancora la decisione sui diritti tv : i presidenti delle 20 società di Serie A, riunitisi ieri, hanno posticipato a giovedì l'assemblea che, con ogni probabilità, assegnerà i diritti per il campionato per il triennio 2021-2024.. Oltre all'offerta maggiore (840 milioni per sette gare in esclusiva contro i 750 della tv di Santa Giulia), la piattaforma streaming ha altri tre vantaggi che convincono le società.Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti,: in Italia sono 7 milioni gli abbonati a una piattaforma OTT come Netflix o Amazon Prime.La partita, tuttavia, resta aperta. Il vantaggio di Dazn è considerevole, ma nelle prossime 48 ore può ancora succedere di tutto.: la novità delle ultime ore, infatti, è la possibile scelta della Lega di congelare il pacchetto 2, che prevede tre gare in co-esclusiva.. Riflessioni, studi, trattative: lo striscione del traguardo è sempre più vicino.