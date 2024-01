Disastro Algeria, UFFICIALE: Belmadi non è più il CT

اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره. — صادي وليد (@walidsadioffic) January 24, 2024

Lo ha annunciato il presidente della federazione algerina, Walid Sadi, attraverso i propri canali social: è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del 47enne allenatore."Ho incontrato l'allenatore della Nazionale, il signor Djamel Belmadi, per discutere le conseguenze di questa amara eliminazione, e abbiamo raggiunto un accordo amichevole per sciogliere il nostro legame e interrompere il contratto che legava l'allenatore alla Federazione algerina di calcio. Ringraziamo Jamal Belmadi per tutto quello che ha fatto per la squadra e gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera".L'Algeria, sconfitta 1-0 dalla Mauritania con gol di Dellahi e ultima in classifica con 2 punti, è stata eliminata dalla Coppa d'Africa, dopo aver vinto la competizione solo nel 2019. Tornano così a casa i centrocampisti Aouar della Roma e Bennacer del Milan.