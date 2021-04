La ragione di tale silenzio pare sempre più ovvia: nei mesi in cui la Gran Bretagna è stata libera dalle regole doganali e commerciali europeeIl commercio tra l’UE e il Regno Unito, secondo l’Office for National Statistics del Regno Unito, è stato colpito fortemente a gennaio del 2021.Si può dire che si tratti della più importante discesa delle esportazioni.La Brexit però non può essere considerata l’unico fattore che ha portato al crollo del commercio: una parte del calo è stato opera anche della pandemia covid-19 che portato alla chiusura delle attività in tutto il continente.Trattandosi di una nazione insulare che dipende fortemente dalle importazioni, anche i piccoli ritardi nelle esportazioni possono avere un grande effetto. Tutto ciò ovviamente si discosta nettamente dal brillante futuro commerciale che era stato promesso da Johnson e dal governo britannico.