Disastro Darmstadt: ultimo e sconfitto 6-0 in casa, un ultrà entra in campo e striglia la squadra

Madness in Bundesliga! After Darmstadt's 6-0 loss to Augsburg at home, an ultra went on the pitch and started screaming at the squad.



Darmstadt are currently rock bottom of the Bundesliga, they will play Leipzig & Bayern next .



pic.twitter.com/oYnOAleqGJ — EuroFoot (@eurofootcom) March 3, 2024

E' un momento drammatico per il. I tifosi non ci stanno e prendono la situazione in mano: entrano in campo e sgridano la squadra.E' il curioso episodio accaduto sabato al Stadion am Böllenfalltor nella 24esima giornata di Bundesliga, i giocatori del Darmstadt dopo un'altra brutta sconfitta hanno dovuto assistere in silenzio allo sfogo di un acceso di tifoso sceso dalle tribune.- Tutto accade sabato a partire dalle 15.30, il Darmstadt versa in condizioni di classifica disastrose e ha un bisogno disperato di punti per provare a rialzarsi. Con l', che gravita a metà classifica, va tutto storto, perché dopo un solo minuto gli ospiti sono già avanti con Tietz. E' il preludio di una disfatta colossale, perché prima della mezz'ora arrivano altri quattro gol: Jensen (12'), Demirovic (20'), Vargas (25') e ancora Demirovic (29'). Lo 0-5 all'intervallo viene ulteriormente ritoccato nel finale della ripresa dalla doppietta di Tietz (84') per lo- Un incubo per il Darmstadt, ultimo in classifica e alla. Troppo per i tifosi, che si fanno sentire dalle tribune. Ma non solo, perché- Comprensibile la rabbia dei tifosi, perché la stagione del Darmstadt è estremamente negativa e lo spettro della retrocessione prende sempre più forma.. Da lì 11 sconfitte e cinque pareggi. Lo 0-6 subito dall'Augsburg è la più pesante sconfitta interna, ma non la peggiore in assoluto perché il 28 ottobre era arrivato il pesantissimo. La zona salvezza dista 12 punti (Bochum 15° con 25 punti), quella playoff 4 (Colonia 16° con 17 punti), ma il calendario non agevola il Darmstadt che nelle prossime due giornate affronterà ilin trasferta (9 marzo) e ilin casa (16 marzo). Nei due turni successivi gli scontri diretti con Bochum (31 marzo) e Mainz (6 aprile).