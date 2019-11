Una brutta figura per la Ferrari in Brasile. La scuderia italiana chiude con 0 punti il GP del Brasile, penultimo appuntamento della stagione di Formula 1, e lo fa per una follia dei suoi due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc: in piena lotta per il terzo posto nella classifica piloti, al giro 66, i due si toccano dopo un sorpasso di Leclerc su Vettel e controsorpasso del tedesco, un contatto che porta alla rottura della sospensione anteriore per il primo e alla foratura per il secondo. Termina la gara di entrambi, furia per il Team Principal della rossa Binotto a fine gara e gli appassionati di F1 si scatenano sui social: ecco i migliori meme sul disastro Ferrari a Interlagos.