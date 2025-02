Disastro Italia, altro che 'calcio is back': una due giorni di Champions nefasta e domande sul futuro che fanno paura

Redazione Calciomercato

Fabio Capello, Fabio Cannavaro e Luca Toni erano i protagonisti dello spot che nella splendida cornice di un non meglio specificato teatro italiano, gongolavano sul motto 'calcio is back'., salvo non vederne nemmeno una alzare il tanto agognato trofeo.Un bel prendere, per carità. Da metterci la firma, al di là del risultato finale.- seppur ben organizzate e tutte meritevoli del risultato finale -. Delle 8 teste di serie del playoff di Champions, le uniche due a tornare a casa, per giunta contro-pronostico, sono Atalanta e Milan. Delle 16 squadre impegnate in questo playoff, l'unica a subire una rimonta nel match di ritorno e a veder scappare via la qualificazione, è stata la Juventus., arrivata per giunta contro squadre appartenenti, appunto, a campionati teoricamente minori. Olanda e Belgio.Federazioni lontane in quell'ormai fondamentale 'UEFA Country Coefficient' che dall'anno scorso abbiamo iniziato a guardare come una certa ossessività. Un coefficiente che in ogni singola stagione può dare o levare una squadra in più in Champions League. Traguardo l'anno scorso raggiunto per via dei cammini europei di Atalanta e Fiorentina.Con 20.892 punti l'Inghilterra (6 club su 7 ancora in corsa) viaggia serena verso il quinto team; e con l'eliminazione di 3 squadre italiane dalla Champions, la Spagna, al momento seconda, ha per alcuni modelli matematici già oggi l'83% di piazzarsi al secondo posto e prendersi l'extra-team nella prossima stagione. Traduzione? Servirebbe. L'Italia, con 4 club rimasti in corsa, potrà infatti conquistarsi da qui a fine stagione un massimo di 8.625 punti; la Spagna, da qui alla fine, con 6 club rimasti in corsa, potrà provare a conquistarsi un massimo di 14.214 punti.Al di là di calcoli statistici e previsioni di complicatissime rincorse,- seppur in modalità differenti -. Un'assenza totale - o quasi - di personalità.Tutte erano le favorite delle viglia.Tutte giocavano con la pressione di dover fare risultato.E tutte hanno fallito piuttosto chiaramente, seppur con modalità diverse.La più sfortunata è stata certamente l'Atalanta, che tra andata e ritorno ha visto girare male tutti gli episodi possibili.Bruges, Feyenoord e PSV hanno infatti affrontato con leggerezza l'impegno, consapevoli di aver poco da perdere e molto da guadagnare. Questo ha restituito squadre che in campo hanno gestito la palla senza affanni e con personalità, fosse questo fatto con il mix di ragazzini promettenti del Bruges o con i veterani Noa Lang e Ivan Perisic del PSV, autentiche spine nel fianco della Juve.Insomma,- il già citato 0 su 3 -Quella stessa che due anni fa aveva portato alcuni dirigenti a pensare che lo slogan 'calcio is back' fosse appropriato per un Paese che non vince la Champions League da 14 anni e che non va ai Mondiali con la sua Nazionale dal 2014.. E questa, per alcuni, da parecchio tempo, è in realtà una serie di domande le cui risposte fanno un po' paura: