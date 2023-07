Il 2022/23 del calcio francese è stato da dimenticare. Le rappresentanti della Ligue 1 hanno sfigurato in Europa, raggiungendo un coefficiente Uefa di soli 12.583 punti, uno score che li ha posti al settimo posto, dietro anche a Belgio e Olanda.



Un’annata che conferma il trend negativo del calcio dei club in Francia. Dopo l'ultimo aggiornamento reso noto dall'UEFA, che tiene conto delle ultime 5 stagioni, la Ligue 1 non rientra più nelle top 5 leghe europee, posto che le è stato estirpato dall'Eredivisie. Netto il dominio della Premier League mentre l’Italia si avvicina alla Spagna: ecco la nuova classifica dei primi campionati europei.