È notte fonda in casa Napoli. Altro risultato deludente, altro ko in campionato davanti ai tifosi presenti al Maradona. Questa volta contro l'Empoli, che l'ha vinta al 91' grazie alla rete di Kovalenko. A fine partita c'è stata una pioggia di fischi che ha accompagnato la squadra e Garcia all'uscita dal campo, così come qualche coro come "Meritiamo di più". Finisce sul banco degli imputati soprattutto il tecnico francese, in primis per l'ennesima mancata vittoria, poi per le scelte di oggi: due degli uomini migliori, Kvaratskhelia e Zielinski, sono partiti dalla panchina. La posizione di Garcia è fortemente in bilico, De Laurentiis ha lasciato la tribuna pochi minuti prima del termine della gara, fortemente deluso.



I SOSTITUTI - Inevitabilmente il patron azzurro riflette sul futuro, su chi potrebbe essere il dopo Garcia in caso di esonero. Qualche nome in piedi c'è. A partire dai fratelli Cannavaro, con Fabio come primo e Paolo suo vice. Due napoletani che non hanno ottenuto risultati soddisfacenti a Benevento nell'ultima esperienza ma sarebbero disposti a lavorare quantomeno da traghettatori fino a fine stagione. Oggi erano in tribuna ad assistere a Napoli-Empoli a pochi passi dallo stesso De Laurentiis. Altri nomi quelli di Tudor e Mazzarri: l'ex Marsiglia si porta dietro qualche dubbio tattico vista la volontà di giocare con una difesa a 3 mentre in casa Napoli si vuole proseguire sulla scia del 4-3-3 che ha portato allo scudetto. Mazzarri, invece, sarebbe un ritorno di fiamma. Garcia resta appeso a un filo, le prossime ore potrebbero essere decisive.