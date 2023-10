L'Union Berlino cala il poker contro il Napoli nella terza giornata del Gruppo C di Youth League. Gli azzurri passano in vantaggio dopo una manciata di secondi con Raggioli, ma la squadra tedesca trova subito il pari con Schleinitz: nella ripresa l'Union dilaga e segna altre tre reti con Friedrich, Engelbreth e Asanji. Tre sconfitte in altrettante gare per il Napoli, che resta all'ultimo posto con zero punti