Disastro Upamecano: altro rosso e rigore procurato 4 giorni dopo Lazio-Bayern

Bayern fans showing support for Dayot Upamecano pic.twitter.com/Dil1YUpUoh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 18, 2024

Giorni da dimenticare per il Bayern Monaco e per Dayot: il difensore francese, nel mirino della critica e di odiosi insulti di stampo razziale dopo che ha causato la sconfitta in Champions League sul campo della Lazio con un intervento da rosso e rigore su Isaksen,- Dopo essere subentrato all'infortunato Mazraoui,, stavolta con una doppia ammonizione ma sempre concedendo un tiro dagli undici metri agli avversari. E dire che prima della partita i tifosi del Bayern avevano pure esposto uno striscione in suo supporto...