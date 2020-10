Douglas Costa non è più un giocatore della Juventus avendo detto addio soltanto lunedì per passare in prestito al Bayern Monaco. L'esterno brasiliano non ha però vissuto una nottata serena pur essendo a chilometri di distanza dall'Italia.



L'ex- Juve, infatti ha ha conservato il suo appartamento a Torino in via Lagrange, ma nel corso della notte dei malviventi hanno fatto irruzione nella casa forzando una porta-finestra e facendo razzia di gioielli e orologi. L'indagine è ora in corso sotto il controllo del Commissariato Centro del capoluogo piemontese, ma le prime ricostruzioni parlano di un bottino ancora da quantificare ma dall'importo che sarà ingente.