Gioia e paura per Suso, che in una delle notti più belle finora della sua carriera vive anche un piccolo spavento. Mentre lo spagnolo vinceva l'Europa League con il Siviglia contro l'Inter al RheinEnergie Stadion di Colonia, due rapinatori hanno provato ad accedere nella sua casa di Siviglia per derubarlo, come rivela Marca pubblicando le immagini delle videocamere di sorveglianza. Missione fallita per i due malviventi, 'scacciati' dalla moglie di Suso Alicia: la donna, che era sola in casa con i suoi due figli a vedere la partita in televisione, si è accorta che stava succedendo qualcosa e ha acceso tutte le luci di casa e del giardino, questo ha convinto i due rapinatori a desistere e ad allontanarsi. Solo uno spavento quindi, ma nessun problema: Suso e famiglia possono godersi il successo in Europa League.