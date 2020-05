Disney ha scelto e ha deciso di chiudere la trasmissione via satellite dei canali Disney Channel e Disney Junior. L'azienda ha infatti deciso di puntare tutto sulla nuova piattaforma Disney Plus e non renderà più disponibili i canali sulla piattaforma Sky e Now Tv.



Pronta la reazione dell'emittente satellitare che ha già comunicato che sostituirà i due canali disney dedicati ai bambini con l'inserimento in catalogo di Cartoon Network e Boomerang oggi disponibili sul digitale terrestre.