Dopo la festa per la vittoria della Champions League,: "Visti gli sfortunati eventi che si sono verificati il 28 maggio nelle vicinanze e negli accessi dello Stade de France, e anche all'interno dello stadio stesso, il Real Madrid C. F. vuole dichiarare quanto segue in difesa dei nostri tifosi che sono stati vittime di questi eventi: 1.-. 2.- Allo stesso modo, chiediamo risposte e spiegazioni che determinino chi è stato responsabile di aver lasciato i fan senza assistenza e indifesi. Dei tifosi il cui comportamento generale è stato esemplare in ogni momento".Comprendiamo che quella che avrebbe dovuto essere una grande festa calcistica per tutti i tifosi che hanno assistito alla partita ha portato a sfortunati eventi che hanno provocato profonda indignazione in tutto il mondo., molestati e derubati. Alcuni eventi hanno avuto luogo anche quando circolavano nelle loro auto o sugli autobus, temendo per la loro integrità fisica. Alcuni di loro hanno persino dovuto passare la notte in ospedale a causa delle ferite ricevute".Il calcio ha trasmesso al mondo un'immagine lontana dai valori e dagli obiettivi che deve sempre perseguire.siano eliminate in modo che situazioni come quelle vissute siano sradicate per sempre dal calcio e dallo sport".